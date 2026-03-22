3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti ve yeniden lider oldu. Mücadelede 3 şut çeken Erzurumspor'un kaleyi bulan 2 şutu gol oldu.

Trendyol 1. Lig 32. hafta maçında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Esenler Erokspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumunda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 2-0'lık skorla kazandı.

3 ŞUTTA İKİ GOL ATTI

Konuk ekip Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Benhur Keser ve 90+7. dakikada Cheikne Sylla kaydetti. Mücadelede 3 şut çeken Erzurumspor'un kaleyi bulan 2 şutu gol oldu.

ERZURUMSPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu sonuçla birlikte 69 puana yükselen Erzurumspor, Amedspor'un oturduğu liderlik koltuğuna yeniden yükseldi. Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı ve ilk iki sıranın dışına itildi. Ligin bir sonraki maç haftasında Esenler Erokspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, kendi sahasında Iğdır FK'yi ağırlayacak.

