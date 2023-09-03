3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Bayburt'ta konser verdi

Milli Savunma Bakanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında farklı illerde düzenlenen konser, Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, konser öncesi orkestra şefi bando binbaşı Aziz Diker'e çiçek takdim etti. Konserde 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı, şarkı ve türküler çaldı.