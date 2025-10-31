Haberler

3. Lig 4. Grup'ta Ege derbileri heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege takımlarının mücadele edeceği 3. Lig 4. Grup'ta zorlu maçlar oynanacak. Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu'nu ağırlarken, Balıkesirspor da Nazillispor ile karşılaşacak.

EGE takımlarının ağırlıklı olarak yer aldığı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Ligde ilk 7 karşılaşmayı yenilgisiz geçtikten sonra geçen hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'a deplasmanda 4-0 kaybeden Söke 1970 SK, kendisi gibi grubun flaş ekibi olan Denizli İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Didim Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Grupta Denizli ekibi 17 puan, Söke 15 puanla Play-Off hattında yer alıyor.

Ligde 5 maçtır bileği bükülmeyen Balıkesirspor, aynı saatte galibiyetsiz düşme hattındaki Nazillispor'la Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Son iki maçını kaybeden Tire 2021 FK, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off yarışı veren Ayvalıkgücü'nü konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.