3. Lig 4. Grup'ta Ege derbileri heyecanı

EGE takımlarının ağırlıklı olarak yer aldığı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Ligde ilk 7 karşılaşmayı yenilgisiz geçtikten sonra geçen hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'a deplasmanda 4-0 kaybeden Söke 1970 SK, kendisi gibi grubun flaş ekibi olan Denizli İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Didim Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Grupta Denizli ekibi 17 puan, Söke 15 puanla Play-Off hattında yer alıyor.

Ligde 5 maçtır bileği bükülmeyen Balıkesirspor, aynı saatte galibiyetsiz düşme hattındaki Nazillispor'la Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Son iki maçını kaybeden Tire 2021 FK, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off yarışı veren Ayvalıkgücü'nü konuk edecek.