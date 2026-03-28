3'üncü Lig'de Ege ekipleri kritik sınavlarda

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 4 haftaya düşme hattında giren Bornova 1877 yarın hiçbir iddiası bulunmayan Tire 2021 FK ile karşılaşacak. Ev sahibi konumundaki takım Tire 2021 FK olmasına rağmen saat 16.00'da başlayacak müsabaka Bornova ekibinin kullandığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Stat değişikliğinin nedeniyle ilgili iki kulüpten de bir açıklama yapılmazken, Tire'nin iç saha maçlarına çıktığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konser etkinliği gerçekleştirileceği bildirildi.

Grupta hafta içinde evinde Balıkesirspor'a 2-0 yenilerek ilk 5 şansını zora sokan Uşak Spor, deplasmanda orta sıralarda yer alan Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek. İç sahadaki 5-0'lık Karşıyaka yenilgisiyle Play-Off umudu azalan Denizli İdmanyurdu, lider Kütahyaspor'un konuğu olacak. Bu iki maç da 16.00'da başlayacak. Uşak Spor galibiyetiyle 4'te 4 yapan 5'inci sıradaki Balıkesirspor ise seyircisi önünde 18.00'de başlayacak kritik randevuda bir basamak üstündeki Ayvalıkgücü Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

