3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde Turgay Orak ile Yılmaz Özcan karşılaştı.

Turgay Orak'ı 40-24 yenen Yılmaz Özcan, etap birinciliğini elde etti. İbrahim Hayri Altuntaşlar ve Berkay Karakurt ise final etabını 3. sırada tamamladı.

Genel klasman şampiyonu Tolgahan Kiraz

Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Tolgahan Kiraz ulaştı.

Genel klasmanda Berkay Karakurt ikinci, Turgay Orak üçüncü ve Birol Uymaz dördüncü oldu.

3 bant bilardo 2026 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.