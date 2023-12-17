3 Bant Bilardo Şirketler Ligi müsabakaları Ankara'da yapıldı

Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Şirketler Ligi maçları tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre üç gün süren müsabakalara, 17 şirket katıldı.

Trojan şirketinin şampiyon olduğu organizasyonda Theory Bilardo ikinci, Juan Valdez ile Gürsoy markaları da üçüncü sırada yer aldı.