Haberler

3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'a 3-2 yenildiği maça kadar tüm kulvarlarda 3 aylık yenilmezlik serisi yakalayan Samsunspor, büyük bir çöküşe girdi. Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 kaybeden Samsunspor'un kazanamama serisi devam etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde ve Konferans Ligi'nde oynadığı son 8 maçta kazanamadı.

  • Samsunspor, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde son 8 maçında galibiyet alamadı.
  • Samsunspor, 24 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor ile oynayacak.
  • Samsunspor, 6 Ocak 2026'da Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da 3 aylık yenilmezlik serisi yakalayan Samsunspor, Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçın ardından büyük bir çöküşün içine girdi.

SON 8 MAÇTA KAZANAMADI

Ligde Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'un kazanamama serisi devam etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde ve Konferans Ligi'nde oynadığı son 8 maçta galibiyetle tanışamadı. Samsunspor, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde 33 puan toplamış ve sezonu da 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında yer almıştı. Bu sezon ise ilk yarıda 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 25 puan elde ederek geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı. 43 gün içinde Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet yüzü göremeyen Karadeniz temsilcisi, bu süreçte ligde Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir FK ve Göztepe, Avrupa'da ise Breidablik, AEK Atina ve Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

GÖZLER KUPA MAÇINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan üst üste oynadığı son 5 maçı da kaybeden kırmızı-beyazlılarda gözler çarşamba günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Samsunspor, Türkiye Kupası B Grubu'nda 24 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da sahasında Eyüpspor ile oynayacak. Kırmızı-beyazlı takım bu karşılaşmanın ardından kısa bir süre dinlenip önce 6 Ocak 2026'da Süper Kupa yarı finalinde Adana'da Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

SÜPER KUPA'DA MÜCADELE EDECEK

Samsunspor, Fenerbahçe'yi elemesi halinde ise 10 Ocak 2026 tarihinde Trabzonspor - Galatasaray maçının galibi ile Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Defne Samyeli, uyuşturucu partisi iddialarına yanıt verdi

Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda çatışma çıktı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

GS yandaşı başkanlarına azıcık geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Büyük sürpriz! RAMS Başakşehir'de ayrılık açıklandı

Galibiyet sonrası ayrılık açıklandı! Yıldız isme veda
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
title