'Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail' heyecanı sona erdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail' patika koşusunda 656 sporcu, farklı parkurlarda yarıştı. Etkinlikte dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" patika koşusu tamamlandı.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla Atatürk Meydanı'ndan başlayan organizasyonda yerli ve yabancı 656 sporcu, 100, 70, 48, 30, 16 ve 5 kilometrelik altı parkurda dereceye girmek için mücadele etti.

Marmaris sahilinden start alan koşucular, Karya yolları, İçmeler, Turunç ve Kumlubük sahillerinin yanı sıra Amos Antik Kenti, Gebre Kilisesi ve Turgut Şelalesi gibi tarihi ve doğal rotaları geçerek Atatürk Meydanı'ndaki finiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Bodrum ve Marmaris belediye başkanları da katıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de bugün 5 kilometrelik parkurda yarışıp 45 dakika 54 saniye ile 18. sırada yer aldı.

Organizasyonda dün koşulan 16 kilometre kategorisinde yarışan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, parkuru 1 saat 44 dakika 42 saniyelik derecesiyle kategorisinde 16. sırada tamamlamıştı.

Etkinlikte oluşturulan özel parkurda her yaştan çocuklarda koştu.

İki gün süren yarışlarda kategorilerine göre genel klasmanda dereceye giren isimler şu şekilde:

-100 kilometre erkekler

1- Cevdet Yılmaz

2- Şakir Atmaca

3- Ali Kansu

-100 kilometre kadınlar

1- Elena Töreli

2- Esra İşçi

70 kilometre erkekler

1- Osman Vatansever

2- Adem Yavuz

3- Anton Kavtasev

70 kilometre kadınlar

1- Nurten Erbek

2- Alev Karadağ

3- Belinda Duggan

48 kilometre erkekler

1- Özer Yıldız

2- Buğra Dağdeviren

3- Çağrı Atila

48 kilometre kadınlar

1- Beyza Gürel

2- Aliye Ayta

3- Gizem Kahyalar

30 kilometre erkekler

1- Mirsad Ulaş Akbaş

2- Uğur Barlas Kazancı

3- Mert Gündoğdu

30 kilometre kadınlar

1- İrina Kantsyreva

2- Gülşen Çerçi

3- Hafsa Zeynep Kabasakal

-16 kilometre erkekler

1- Muhammet Sadık Seydioğlu

2- Ababekir Karanal

3- Gökhan Gündoğan

-16 kilometre kadınlar

1- Merve Suğra Öztürk

2- Nina Bychkov

3- Esen Cıvlan

-5 Kilometre erkekler

1- Ababekir Karanal

2- Mehmet Aydıngör

3- İrfan Şahin

-5 kilometre kadınlar

1- Nina Bychkov

2- Aliye Ayta

3- Tuğba Koç

Yarışların ardından dereceye giren sporculara protokol üyelerince ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
