3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

Ara transfer döneminin son gününe girilirken Fenerbahçe'de heyecan doruğa çıktı. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ayrılığı sonrası santrfor hattında oluşan boşluğu doldurmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla yönetim, Sidiki Cherif'in yanına bir golcü daha eklemek adına üç büyük isim üzerinde yoğunlaştı: Darwin Nunez, Brian Brobbey ve Yuri Alberto.

KADIKÖY'DE GÖZLER SON GÜNE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe, transfer döneminde önemli hamleler yapmasına rağmen forvet takviyesi konusunda henüz mutlu sona ulaşamadı. Taraftar baskısının da arttığı bu süreçte sarı-lacivertliler, transferin son gününü adeta bir şova dönüştürmek istiyor. Yönetim, üç farklı dosyayı aynı anda açık tutarak son ana kadar tüm ihtimalleri zorluyor.

VARAN 1: DARWIN NUNEZ

Al-Hilal'de Karim Benzema'nın transferi sonrası birinci santrfor rolünü kaybettiğini düşünen Darwin Nunez'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Uruguaylı golcünün bu durumdan dolayı mutsuz olduğu ve yeni bir maceraya açık olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcu için hem kulübüyle hem de oyuncunun çevresiyle temaslarını sürdürüyor. Kante transferinin ardından Nunez isminin gündeme gelmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

VARAN 2: BRIAN BROBBEY

Fenerbahçe'nin bir diğer alternatifi Ajax forması giyen Brian Brobbey. Sarı-lacivertliler, Hollandalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve bekleyişini sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun olumlu rapor verdiği Brobbey için yönetim yoğun mesai harcıyor. Ancak oyuncunun kulübü Sunderland'in ligde Avrupa kupaları hedefi nedeniyle bu transfere mesafeli durduğu belirtiliyor.

VARAN 3: YURI ALBERTO

ESPN'nin aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Yuri Alberto için Corinthians'a yaptığı 18 milyon euroluk ilk tekliften sonuç alamadı. Sarı-lacivertliler, bu kez 25 milyon euro + 5 milyon euro bonus içeren yeni bir teklifle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Corinthians'ın beklentisinin 30 milyon euro olduğu ifade edilirken, olası bir satışta bonservisin yüzde 50'sinin Zenit'e gideceği belirtiliyor. Bu durumun nedeni ise FIFA'nın Rusya-Ukrayna savaşı sonrası aldığı özel kararlar.

TEDESCO: SON ANA KADAR GÖZÜMÜZ AÇIK

Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tedesco, bir oyuncu alırken yalnızca mevkisine değil karakterine ve kazanma mentalitesine baktıklarını vurgulayarak, "Bir forvet almak için forvet almayacağız. Doğru karakteri bulursak son ana kadar gözümüz açık olacak" ifadelerini kullandı.