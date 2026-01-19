Bahis soruşturması kapsamında 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.