Bahis soruşturması kapsamında 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi

Güncelleme:
Son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.

Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
