Köyceğiz'deki plaj hentbolu turnuvası, ödül töreniyle sona erdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Köyceğiz Delta Plajı'nda 1 Temmuz'da başlayan 29. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'nda 18 üniversite ve 4 açıktan olmak üzere 22 takım 320 sporcu mücadele etti. Müsabakalarda sporcular sıcak havaya rağmen üstün performans sergilerken, maçlar heyecanla izlendi. Turnuvada erkeklerde; Dumlupınar Üniversitesi 1, Erciyes Üniversitesi 2 ve Atılım Üniversitesi 3. oldu. Kadınlarda ise Uludağ Üniversitesi 1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve Erciyes Üniversitesi 3. olarak tamamladı.

Türkiye Üniversiteler Arası 29. Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası ödül töreniyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı