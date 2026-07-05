Köyceğiz'deki plaj hentbolu turnuvası, ödül töreniyle sona erdi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 29. Üniversiteler Arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası, 22 takım ve 320 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Erkeklerde Dumlupınar, kadınlarda Uludağ Üniversitesi şampiyon oldu.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.
Köyceğiz Delta Plajı'nda 1 Temmuz'da başlayan 29. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'nda 18 üniversite ve 4 açıktan olmak üzere 22 takım 320 sporcu mücadele etti. Müsabakalarda sporcular sıcak havaya rağmen üstün performans sergilerken, maçlar heyecanla izlendi. Turnuvada erkeklerde; Dumlupınar Üniversitesi 1, Erciyes Üniversitesi 2 ve Atılım Üniversitesi 3. oldu. Kadınlarda ise Uludağ Üniversitesi 1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve Erciyes Üniversitesi 3. olarak tamamladı.
Türkiye Üniversiteler Arası 29. Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası ödül töreniyle sona erdi. - MUĞLA