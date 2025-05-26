29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray'dan sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu.

KEREM İLE DEVAM KARARI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica yönetimi, teknik direktör Bruno Large ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından takımdan yollanacak oyuncuların listesi oluşturulurken, Kerem Aktürkoğlu için gelecek sezonda da devam kararı verildi.

İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

Öte yandan Portekiz devi, Kerem Aktürkoğlu'nun olası satışı için bonservis bedelini de belirledi. Haberde, Benfica'nın bu sezon 29 gole katkı yapan Kerem'in ayrılığı için 45 milyon euro bonservis isteyeceği ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon takımıyla 49 maça çıkan yıldız oyuncu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki milli yıldızın kulübüyle 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.