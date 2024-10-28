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Edremit'te Cumhuriyet Bayramı İçin Okçuluk Müsabakaları Düzenlendi

Edremit'te Cumhuriyet Bayramı İçin Okçuluk Müsabakaları Düzenlendi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okçuluk müsabakaları yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikte genç erkek ve kadın kategorilerinde yarışmalar düzenlendi ve dereceye giren öğrenciler açıklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dahilinde okçuluk müsabakaları yapıldı.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen okçuluk müsabakaları, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Genç Erkeklerde: Efekan Aktan (Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi), Ahmet Selim Kınık (Edremit Anadolu Lisesi), Furkan Sait Kara (Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi) dereceye girdiler.

Genç Kadınlarda ise Ece Uya (Özel Edremit Girne Koleji), Melek Tusen Kırmızıgül (Özel Edremit Gümüş Anadolu Lisesi), Hazan Ceylan (Edremit Anadolu Lisesi) dereceye girdiler - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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