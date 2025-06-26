28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası Başlıyor
30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvada Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Slovenya, Avusturya, Karadağ, Hırvatistan ve Büyük Britanya mücadele edecek.
28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Slovenya, Avusturya, Karadağ, Hırvatistan ve Büyük Britanya mücadele edecek.
Organizasyonda maç programı şöyle:
30 Haziran Pazartesi:
16.00 Slovenya-Avusturya
19.00 Türkiye-Karadağ
1 Temmuz Salı:
16.00 Slovenya-Büyük Britanya
19.00 Türkiye-Hırvatistan
2 Temmuz Çarşamba:
16.00 Karadağ-Hırvatistan
19.00 Büyük Britanya-Avusturya
3 Temmuz Perşembe:
13.00 A Grubu birincisi-B Grubu üçüncüsü
16.00 A Grubu ikincisi-B Grubu ikincisi
19.00 B Grubu birincisi-A Grubu üçüncüsü
Organizasyon 4 Temmuz'daki final maçıyla tamamlanacak.