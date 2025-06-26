28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası Başlıyor

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30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvada Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Slovenya, Avusturya, Karadağ, Hırvatistan ve Büyük Britanya mücadele edecek.

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Slovenya, Avusturya, Karadağ, Hırvatistan ve Büyük Britanya mücadele edecek.

Organizasyonda maç programı şöyle:

30 Haziran Pazartesi:

16.00 Slovenya-Avusturya

19.00 Türkiye-Karadağ

1 Temmuz Salı:

16.00 Slovenya-Büyük Britanya

19.00 Türkiye-Hırvatistan

2 Temmuz Çarşamba:

16.00 Karadağ-Hırvatistan

19.00 Büyük Britanya-Avusturya

3 Temmuz Perşembe:

13.00 A Grubu birincisi-B Grubu üçüncüsü

16.00 A Grubu ikincisi-B Grubu ikincisi

19.00 B Grubu birincisi-A Grubu üçüncüsü

Organizasyon 4 Temmuz'daki final maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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