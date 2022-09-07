28. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu Spor Haberleri Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 28'incisi organize edilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde, Ali Gürbüz'ü finalde yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu. Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 28'incisi organize edilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde, Ali Gürbüz'ü finalde yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu. Gönen Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlerde Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ekrem Yavuz, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan'ın da aralarında olduğu 600 pehlivan kol bağladı. Finalde Ali Gürbüz ile karşılaşan Orhan Okulu, rakibini yenmeyi başararak başpehlivanlığı kazandı. Dereceye girenlere ödülleri, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından verildi. Yoğun ilgiyle izlenen güreşleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da takip etti. Spor Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan Hüseyin Pehlivan İsmail Balaban Ali Gürbüz Balıkesir Spor Haberler

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