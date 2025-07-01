26. Türkiye Üniversiteler Hentbol Şampiyonası Köyceğiz'de Başladı

26. Türkiye Üniversiteler Hentbol Şampiyonası Köyceğiz'de Başladı
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Köyceğiz Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 26. Türkiye Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, 18 üniversite takımıyla Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı. Turnuva, Türk hentboluna büyük katkılarda bulunmuş merhum Prof. Dr. Yaşar Sevim'in anısına gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu ile Köyceğiz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 26. Türkiye Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlıyor. Erkeklerde 9, kadınlarda 9 olmak üzere toplam 18 üniversite takımı turnuvada şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türk hentbolunun duayen isimlerinden merhum Prof. Dr. Yaşar Sevim anısına gerçekleştirilen organizasyon, sporculara rekabet dolu anlar yaşatırken aynı zamanda hentbol camiasının birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Turnuvanın açılışında konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, şampiyonanın taşıdığı manevi değere vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Türk hentbolünün gelişmesinde büyük emekleri bulunan değerli hocamız Yaşar Sevim adına bu yıl 26'ncısını düzenlediğimiz şampiyonamızda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu organizasyon, hentbol kültürümüzün üniversite düzeyinde gelişimine de önemli katkılar sağlıyor"

Türkiye Hentbol Federasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler ise uzun yıllardır süregelen bu organizasyonun önemine değinerek, "Köyceğiz'de bu yıl 26'ncısını gerçekleştirdiğimiz şampiyonamızda 18 üniversite takımı mücadele edecek. Hem heyecanlı hem de centilmence geçen maçlar bizi bekliyor. Tüm katılımcılarımıza ve bu organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Köyceğiz'in doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek şampiyona 5 Temmuz 2025 tarihinde oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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