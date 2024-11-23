24Erzincanspor Teknik Direktörü Gökhan Ünal'dan Veda Mesajı
Kulüp yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Gökhan Ünal, 24Erzincanspor ile yollarını ayırdığını açıkladı ve futbolcusuna, çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür etti.
Kulüp yönetimi tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilen 24Erzincanspor Teknik Direktörü Gökhan Ünal, veda mesajı yayımladı.
Teknik direktör Ünal mesajında şu ifadelere yer verdi:
"24Erzincanspor ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. 5 aylık süreçte elimizden geldiğince futbolcu kardeşlerimizle 24Erzincanspor'u yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 12 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik ve tek mağlubiyetle en iyi şekilde temsil ettik. Bundan sonraki süreçte 24Erzincanspor'a başarılar diliyorum. İlk başta kulübün emekçi çalışanlarına, futbolcu kardeşlerime ve son olarak değerli gerçek 24Erzincanspor taraftarlarına ve Erzincan halkına teşekkür ederim." - ERZİNCAN