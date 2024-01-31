24Erzincanspor, Somaspor'u 2-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında 24Erzincanspor, sahasında konuk ettiği Somaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta İbrahim Yılmaz ve Adem Metin Türk'ün attığı gollerle 24Erzincanspor galip geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında 24Erzincanspor sahasında konuk ettiği Somaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Süleyman Yavaşoğlu, Efe Kurtuluş
24Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Özkan Yiğiter, Kubilay Türk Yılmaz (dk. 57 İbrahim Yılmaz ), Gökhan Payal, Ali Altınöz (dk. 64 Şamil Başaran), Oğuzhan Aynaoğlu (dk. 88 Muhammed Enes Yılmaz), Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan, Hasan Kaya (dk. 88 Furkan Işıkdemir), Bahadır Taşdelen (dk. 64 Adem Metin Türk)
Somaspor: Yağızcan Akyürek, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın, Enes Tayfun, Mücahit Aslan, Arda Çolak (dk. 61 Ahmet Hakan Demirli), Kenan Fakılı (dk. 90 Yunus Emre Dursun), Kamil Fidan (dk. 90 Hakan Öztürk), Murat Şevik (dk. 61 Erkan Şentürk), Rıdvan Dönmez (dk. 90 Yasin Yıldız), Abdulkadir Öksüz,
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 71), Adem Metin Türk (dk. 84) (24Erzincanspor) - ERZİNCAN