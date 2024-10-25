24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin üçüncü gününde sunulan base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Akrobasi pilotlarının gökyüzündeki gösterileri aksiyon kameralarına yansıdı.

Bazı akrobasi pilotları, yedek paraşüt açarak denize indi. Pilotlar, sahil güvenlik ekipleri ve görevliler tarafından bota alınarak karaya çıkarıldı.