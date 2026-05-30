Kulüpte imza yok, sosyal medyada milyonlar konuşuluyor

TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor, Hamdi Ulukaya'nın 5 milyon dolarlık sponsorluk bütçesi ayırdığı iddiasını yalanladı. Kulüp başkanı, rakamların netleşmediğini ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor, son günlerde yaşanan logo değişimi tartışmalarının ardından futbol kamuoyunda konuşulacak yeni bir iddiayla gündeme geldi. ABD merkezli ünlü bir yoğurt markasının kurucusu, Erzincanlı milyarder iş adamı Hamdi Ulukaya'nın memleketinin takımına 5 milyon dolarlık rekor bir sponsorluk bütçesi ayırdığı öne sürüldü. 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, sosyal medyada kulübün sponsorluk anlaşmaları ve transfer çalışmalarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek taraftarları yalnızca resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

Vedat Çimen Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini ancak henüz resmi imzaların atılmadığını söyledi.

Sosyal medyada yer alan yüksek sponsorluk rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Güneş, "Sponsorluk konusunda henüz resmi imzalar atılmadı, rakamlar belli değil. 5 milyon dolar, 10 milyon dolar gibi rakamlar yazılıp çiziliyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Firmalar ve rakamlar netleşince kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Güneş, henüz anlaşma sağlanan bir teknik direktör ya da futbolcu bulunmadığını belirterek, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Taraftarlara ve kamuoyuna çağrıda bulunan Güneş, "Anlaşma sağlandığı takdirde resmi internet sitemizden duyuracağız. Erzincanspor'un resmi internet sitesi haricinde yapılan açıklamalara itibar etmeyin." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
