23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Trabzon'da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 58 ilden 898 sporcu mücadele ediyor.

Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyona, 31 Ocak'ta sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, kentte güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen Arıcıoğlu, "Antrenör, hakem ve teknik ekiple birlikte yaklaşık 1100 kişinin şehrimizde misafir olacağını öngörüyoruz. Bunun da şehrimiz, Türk güreşi ve spor turizmi adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Destekleri dolayısıyla Sayın Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımıza ve ekibine, emeği geçen tüm paydaşlarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.