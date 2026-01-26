Haberler

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Trabzon'da başladı

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Trabzon'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda 58 ilden 898 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde mücadeleler gerçekleşecek.

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Trabzon'da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 58 ilden 898 sporcu mücadele ediyor.

Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyona, 31 Ocak'ta sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, kentte güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen Arıcıoğlu, "Antrenör, hakem ve teknik ekiple birlikte yaklaşık 1100 kişinin şehrimizde misafir olacağını öngörüyoruz. Bunun da şehrimiz, Türk güreşi ve spor turizmi adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Destekleri dolayısıyla Sayın Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımıza ve ekibine, emeği geçen tüm paydaşlarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber