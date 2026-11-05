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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da üçüncü etap kampını sürdürüyor

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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da üçüncü etap kampını sürdürüyor
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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi Kastamonu'da üçüncü etap kampını sürdürüyor. Antrenör Büşra Özkan, kampa 10 sporcunun katıldığını belirterek takım olarak şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki üçüncü etap kampı sürüyor.

Milli takım, Hırvatistan'da 14-25 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışıyor.

Milli takımın antrenörlerinden Büşra Özkan, AA muhabirine, kampa 10 sporcunun katıldığını belirtti.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da daha önce iki hazırlık kampı yaptıklarını anlatan Özkan, şunları söyledi:

"Üçüncü etap ve son kampımızdayız. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Takımımız geçen yıl Avrupa şampiyonu olmuştu. Büyük kadın takımımız bir ay önce Avrupa şampiyonu oldu. Yakın zamanda Trabzon'da Üst Minikler Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası düzenlendi. Çok güzel başarılar elde ettik. U23 kategorisinde takım olarak Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz."

Çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Özkan, "Hepimiz çok özverili şekilde çalışıyoruz. Her gün düzenli antrenman programımız var. Federasyonumuza, bize sunduğu imkanlar için teşekkür ediyoruz. Güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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