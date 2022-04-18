23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası birçok yarışmacının katılımıyla sona erdi.

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası birçok yarışmacının katılımıyla sona erdi. Üç farklı kategoride düzenlenen turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi.

Düzenlenen turnuva neticesinde; 8 yaş ve altı kategoride Kerem Saraç birinci oldu. 14 yaş ve altı kategoride Onur Öztürk birinci olurken, genel kategori alanında ise İlter Topbaş birinci oldu.

Turnuvaya her kategoride katılımın yoğun olduğunu belirten Başhakem Gökhan Çoban: "Üç farklı kategoride düzenlediğimiz turnuva yoğun bir katılım ile sona erdi. Turnuvaya katkılarından ötürü; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, basın ve yayın kuruluşlarına, tüm satranç severlere camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Satranç turnuvasında dereceye giren katılımcılara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Satranç Turnuvası, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Haberler

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