23 Elazığ'ın konuğu Alanya Kestel

TFF 3. Lig 4. Grup'un 10. haftasında 23 Elazığ FK, Antalya ekibi Alanya Kestelspor'u ağırlayacak.

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grup'un 10. haftasında A. Alanya Kestelspor'u ağırlayacak. 4 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Muşspor deplasmanında sona eren Elazığ ekibi yeni bir sayfa açmak için evinde sahne alacak. Maçın son çalışmasını Teknik Direktör Alaettin Çiçek nezdinde kendi tesislerinde cumartesi günü yaparak kampa girecek olan Bordo-Beyazlılar'da Fatih Kızılay sarı kart cezalısı.

Pazar günü saat 14.00'te Doğukent Stadı'nda oynanacak olan maçı Ankara Bölgesi'nden C klasman hakemi Onur Güneş yönetecek. - ELAZIĞ