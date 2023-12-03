23 Elazığ FK, Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 yenildi

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grup'un 13. haftasında Sultanbeyli Belediyespor'a konuk oldu ve maçı 2-1 kaybetti. Ev sahibi takımın gollerini Gökhan Kılınç attı. 23 Elazığ FK, bu mağlubiyetle son sırada kaldı.

23 Elazığ FK, 13. hafta maçında konuk olduğu Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 yenildi.

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grup'un 13. haftasında Sultanbeyli Belediyespor'un konuğu oldu. Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası Stadı'nda oynanan ve Van Bölgesi'nden Sercan Karaca'nın yönettiği maça etkili başlayan ev sahibi takım 15. dakikada Gökhan Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. 33. dakikada stoperi Halil Can Doğan'la skoru dengeleyen 23 Elazığ FK devreye 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarının henüz 1. dakikasında ev sahibi takım Gökhan'la bir gol daha buldu ve öne geçti. Üstünlüğünü son düdüğe kadar koruyan Sultanbeyli Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

9 puanla son sırada kalan ve üst üste 5. yenilgisini alan 23 Elazığ FK, 14. haftada GH Çankaya FK ile evinde karşılaşacak. - ELAZIĞ