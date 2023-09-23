23 Elazığ FK Bergama Sportif Faaliyetler ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 3. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında Bergama Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Arif Emre ve İlhan'ın golleriyle öne geçen Elazığ FK, Yılmaz ve Burak'ın gollerine engel olamadı.