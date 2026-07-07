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Voleybol: 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, Hollanda'nın Lahey kentinde oynanan karşılaşmayı 21-25, 15-25 ve 16-25'lik setlerle kazandı. Milli takım, turnuvadaki 2. maçında yarın TSİ 18.00'de İspanya ile karşılaşacak.

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, Hollanda'nın Lahey kentinde oynanan karşılaşmayı 21-25, 15-25 ve 16-25'lik setlerle kazandı.

Milli takım, turnuvadaki 2. maçında yarın TSİ 18.00'de İspanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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