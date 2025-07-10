22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerine Başlıyor
22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da katılıyor. B Grubu'nda Sırbistan, Çekya ve Almanya ile mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, finallere katılma hedefiyle sahaya çıkacak.
22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele verecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, elemelerde B Grubu'nda Sırbistan, Çekya ve Almanya ile karşılaşacak.
Toplam 20 takımın 5 grupta mücadele edeceği elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 5 takım ile en iyi 2 grup ikincisi, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.
Milli takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Pasör: Özgür Benzer, Doğukan Yaltıraklı
Pasör çaprazı: Emin Aslan Güner
Smaçör: Yiğit Hamza Aslan, Yılmaz Üner, Taha Berat Massa, Aleksey Atilla Öztire, Kerem Süel
Orta oyuncu: Mert Cuci, Selim Yıldız, Muharrem Kurtuluş, Berat Batın Mergen
Libero: Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce
Maç programı
Türkiye'nin elemelerdeki maç programı şöyle:
Yarın:
17.30 Türkiye-Almanya
12 Temmuz Cumartesi:
17.30 Sırbistan-Türkiye
13 Temmuz Pazar:
17.30 Çekya-Türkiye