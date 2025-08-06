21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Endonezya'da Başlıyor

21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, yarın Endonezya'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 7-17 Ağustos tarihlerinde Surabaya şehrinde düzenlenecek organizasyonda C Grubu'nda Cezayir, Polonya, Mısır, Çekya ve İtalya ile mücadele edecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.

Tüm karşılaşmalar, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

21 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Pasörler: Beril Çoban, Nisa Nur Yılmaz

Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta oyuncular: Bilge Paşa, Begüm Kaçmaz, Ezel Balık

Smaçörler: Liza Safranova, Bianka İlayda Mumcular, Eylül Durgun

Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef

Maç programı

TSİ Maç programı ise şu şekilde:

Yarın:

09.00 Türkiye-Cezayir

8 Ağustos Cuma:

10.00 Türkiye-Polonya

9 Ağustos Cumartesi:

09.00 Türkiye-Mısır

11 Ağustos Pazartesi:

09.00 Türkiye-Çekya

12 Ağustos Salı:

06.00 İtalya-Türkiye