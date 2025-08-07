21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Milliler, yarın TSİ 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasında Cezayir'i 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, C Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir'le karşılaştı.
Rakibini 25-12, 25-11 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ikinci maçında yarın TSİ 10.00'da Polonya'yla karşılaşacak. Tüm karşılaşmalar, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.