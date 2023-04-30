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21 Yaş Altı Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonası

21 Yaş Altı Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonası

Spor Haberleri

Milli sporcu Denizcan Akkoca, İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Denizcan Akkoca, İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun final maçında iki Türk sporcu Denizcan Akkoca ile Abdullah Kaya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 35-22 yenen Denizcan altın madalyanın sahibi olurken, Abdullah Kaya ise organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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