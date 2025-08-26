21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Tayland'ı Püsküttü!

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentindeki karşılaşmada rakibini 25-18, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yendi.

Grubunu 4. sırada bitiren milli takım, son 16 turuna çıkmayı başardı.