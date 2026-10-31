21 puanla zirvedeki Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile karşılaşacak

21 puanla zirvedeki Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçını kazanarak 21 puanla zirveye yerleşen Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile karşılaşacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak; İnegöl Kafkaspor 16 puanla Play-Off hattında, Aliağa FK 8 maçta 7 galibiyetle zirvede.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçını kazanıp 21 puanla zirveye yerleşen Aliağa FK yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile kozlarını paylaşacak. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak. Aliağa FK, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanla haftaya zirvede girdi. İnegöl Kafkaspor ise 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı ve Play-Off hattında yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı