21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
Kayserispor, 1 Temmuz'dan bu yana serbest konumda bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncu, Sarı-kırmızılılar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de başarılı bir kadro kurmak isteyen Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
DORUKHAN TOKÖZ İLE ANLAŞILDI
Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 4 oyuncu ile söz kesti. Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak ile anlaşan Sarı-kırmızılılar, son olarak 21 gündür boşta olan serbest oyuncu Dorukhan Toköz ile de el sıkıştı. 2 yıllık anlaşmaya varılan Dorukhan Toköz, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.
KARİYERİ VE RAKAMLARI
Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Dorukhan, geçen sezon Eyüpspor ile 22 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.