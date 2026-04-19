Judo camiası, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'ndan memnun ayrılıyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları yolunda umutlu olduklarını söyledi.

Başkan Huysuz ile 2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İbrahim Tataroğlu ve milli takım antrenörü Hasan Vanlıoğlu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te şampiyonanın tamamlanmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonun beklenenden zorlu geçtiğini, 46 ülkeden 227 erkek ve 173 kadın sporcunun mücadele ettiğini ifade eden Huysuz, "Şampiyona gerçekten zorluydu, müsabakaların sonuçlarına baktığınızda sporcularımız burayı başarılı geçti. Sporcularımızın performansı, genç sporcularımızın madalya alması, sakatlıklardan dönen Bilal Çiloğlu sporcumuzun 5 yıl sonra madalya alması güzeldi. Teknik ekibimizin yavaş yavaş 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanması bizi ayrıca mutlu etti. Gerçekten de güzel bir turnuva oldu." dedi.

Genç sporcuların sonuçlarından memnun olduklarını vurgulayan Huysuz, şöyle devam etti:

"İbrahim Tataroğlu'nun 19 yaşında burada Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanması çok farklı bir boyut. İyi hazırlanmıştık, daha çok madalya da alabilirdik, aslında 4-5 madalya alabilecek sporcularımız vardı, çok genç 20 yaşın altında sporcularımız var. Yaşlarına baksanız 12 sporcumuzun yaş ortalaması 20-22 arasında bu da bizim için çok avantajlı ileriye dönük bir takım. Sporcularımıza, teknik ekibimize, kulüplerimize, ailelerine bu özveriyle buralara çocuklarını gönderdikleri için emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ediyoruz."

Gürcistan'da judonun çok popüler olduğunu, ev sahibi sporcuların yüksek sesli tezahüratlarla desteklendiği atmosferden de etkilenildiğini kaydeden Sezer Huysuz, "Yani tribünde oturanların çoğu Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu, burada judo çok seviliyor insanlar bununla motive oluyorlar, o yüzden Tiflis'te bu salonda ortam çok farklı ve güzeldi. Maçlarımız umutlandırıcı oldu, hedefimiz 2028 Los Angeles, iyi de gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Milli judocu İbrahim Tataroğlu: "Büyükler Avrupa'da ilk madalyamı kazandım"

2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 19 yaşındaki İbrahim Tataroğlu'nun bu genç yaşta büyükler arasında böyle bir madalya kazanması judo camiasını memnun etti.

Ay-yıldızlı judocu İbrahim Tataroğlu, "Çalıştık, çok şükür oldu. Rakiplerim güçlüydü, madalya yolunda finale gitmek de vardı ama Gürcü rakibime kaybettim. İnşallah gelecek Avrupa ve dünya şampiyonasında birinci oluruz." dedi.

Büyükler kategorisinde ilk katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan İbrahim Tataroğlu, "Gençler Avrupa'da madalyam vardı ama büyükler Avrupa'da hiç madalyam yoktu, Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ilk madalyamı kazandım. Final yolunda Gürcü rakibim yorulmuştu ben de o yoruldu diye hızlandım, hızlanınca olmadı. Ancak son maç güzel geçti, Avrupa üçüncülüğünün geleceğine de inanıyordum." ifadelerini kullandı.

Vanlıoğlu: "İbrahim Tataroğlu bugün altın madalyayı kaçırdı"

İbrahim Tataroğlu'nun milli takım antrenörlerinden Hasan Vanlıoğlu da görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Sporcularımızın kazandığı madalyaları ülkemize armağan ediyoruz. İbrahim Tataroğlu bugün altın madalyayı kaçırdı. Çeyrek final müsabakasında ev sahibi olan Gürcü rakibimize karşı hazırlıksız yakalandık, bunun sonucunda iki repesaj maçını kazanarak ülkemize bronz madalyayı getirdik. İbrahim'in daha önceden gençler Avrupa ve dünyada dereceleri olmakla beraber büyükler Avrupa'da ilk önemli müsabakasını güzel bir madalya ile taçlandırdı."

İbrahim Tataroğlu'nun judocu bir aileden gelmesi dolayısıyla altyapısının güçlü olduğunu da aktaran Vanlıoğlu, "İbrahim, babasından, atasından judocu bir aileden geliyor. Bundan sonraki hedeflerimiz önce Akdeniz Oyunları, sonra ekim ayında Dünya Büyükler Judo Şampiyonası olacak. En büyük hayalimiz ve hedefimiz inşallah 2028 Los Angeles'ta İbrahim'e altın madalyayı aldırabilmek." şeklinde görüş belirtti.