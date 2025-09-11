Haberler

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Metropolitano Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Futbol dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2027'deki finalinin nerede oynanacağı merak konusuydu.

FİNAL METROPOLITANO'DA OLACAK

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin hangi stadyumda oynanacağı belli oldu. UEFA 2027 Devler Ligi finalinin İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Metropolitano Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

BU SEZON FİNAL MACARİSTAN'DA

Bu sezonki şampiyonlar Ligi finali ise Macaristan'da oynanacak. Dev karşılaşma 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'nın Budapeşte şehrindeki Puskás Arena'da sahne alacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
