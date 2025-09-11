2027 Şampiyonlar Ligi Finali Metropolitano Stadyumu'nda Oynanacak
UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin İspanya'nın Madrid şehrindeki Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleştirileceğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor