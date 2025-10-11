2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Adaylığı İçin Toplantı

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları ile 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık süreci hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Sunumda, oyunların ülkemize tanıtım, turizm, kültürel diplomasi ve spor altyapısı bakımından sağlayacağı katkılar değerlendirilirken, Bakanlıklar arası iş birliği alanları konuşuldu.

Ülkemizin 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına adaylık sürecinin de değerlendirildiği toplantıda, İstanbul'un kültürel mirasının ve tarihsel öneminin en üst seviyede anlatılması benimsendi.