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2027 Avrupa Oyunları basın toplantısı 16 Ekim Cuma Ataköy'de yapılacak

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İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nın basın toplantısı, 16 Ekim Cuma günü Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nde saat 11.00'de yapılacak. 2027 Avrupa Oyunları, 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesi önemli bir organizasyon olacak.

İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nın basın toplantısı, 16 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nde düzenlenecek toplantı, saat 11.00'de başlayacak.

2027 Avrupa Oyunları, 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesi önemli bir organizasyon olacak.

Kaynak: AA
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