Yağlı güreşte 2026 yılı faaliyet takvimi açıklandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2026 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini duyurdu. Lige 8 etap dahil olacak ve ilk etap Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

Faaliyet programına göre CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, bu yıl 8 etaptan oluşacak.

Dördüncüsü düzenlenecek organizasyonun ilk etabına, 24-26 Nisan tarihlerinde Gaziantep ev sahipliği yapacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabını, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri oluşturacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası, İstanbul'da düzenlenecek

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş'in daha önce düzenlemeyi planladıklarını açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez federasyonun faaliyet programında yer aldı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri, 20 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

Öte yandan, Gelişim Ligi kapsamında faaliyet takviminde 11 güreş organizasyonu bulunuyor.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin etapları

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2026 sezonu programı şöyle:

24-26 Nisan / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri

8-10 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri

22-24 Mayıs / Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri

12-14 Haziran / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri

24-26 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri

7-9 Ağustos / Vezirköprü Belediyesi Kunduz Yağlı Güreşleri

21-23 Ağustos / Balıkesir Büyükşehir Belediyesi-Karesi Belediyesi Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

4-6 Eylül / 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş