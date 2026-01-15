Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapılacak

2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası ile kürekte yeni sezon, 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyon, milli sporcuların 2026 sezonundaki ilk resmi yarışı olacak. 32 kulüpten yaklaşık 600 sporcunun yarışacağı şampiyona; büyükler, 23 yaş altı, 19 yaş altı, 17 yaş altı, 15 yaş altı ile para kürek kategorilerinde kadınlar ve erkekler klasmanlarında yapılacak.

Geçen yıl ulusal yarış programına dahil edilen para kürek branşında da sporcular, sezonun ilk müsabakasında kürek çekecek.