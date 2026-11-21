Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda sporcular; lider, boulder ve hız kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada lider kategorisinde büyük kadınlarda Selin Manka, büyük erkeklerde ise Muhammed Oğuz Kağanoğlu birinci oldu.

Boulder kategorisinde büyük kadınlarda Selin Manka, büyük erkeklerde de Muhammed Oğuz Kağanoğlu birincilik elde etti.

Hız kategorisinde büyük kadınlarda Müberra Çoban, büyük erkeklerde Timur Taş, organizasyonu birinci tamamladı.

Kaynak: AA