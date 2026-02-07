İtalya'nın ev sahipliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, 4 noktada gerçekleştirilen açılış törenleriyle resmen başladı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda düzenlenen ana etkinliği, yaklaşık 75 bin sporsever izledi.

Törene, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, çok sayıda devlet başkanı, IOC'ye üye ülkelerin olimpiyat komitesi başkanları ve davetliler katıldı.

Ayrıca Milano'nun yanı sıra Predazzo, Livigno ve Cortina kasabalarında da eş zamanlı açılış seremonileri gerçekleştirildi.

Sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla 4 farklı noktada düzenlenen geçit törenlerinde yer aldı.

Türk bayrağını Furkan Akar ve İrem Dursun taşıdı

Törenler sırasında Türk bayrağını, Milano'da Furkan Akar, Predazzo'da ise İrem Dursun taşıdı.

Oyunlarda 8 sporcuyla mücadele edecek milli takım kafilesinde, kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yer alıyor.

Türk sporcular, Milano-Cortina'daki organizasyonla 19'uncu kez kış olimpiyatlarında mücadele edecek.

Oyunlar boyunca 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi yaşanacak. 22 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek oyunlara, 92 ülkeyi temsilen 2 bin 900'e yakın sporcu katılacak.

Açılış töreninde geçiş yapan İsrail delegasyonuna tepki

İsrailli sporcular, törende geçiş yaptıkları sırada sporseverler tarafından protesto edildi.

Ayrıca sosyal medyada İsrail'in olimpiyatlarda yarışmasına tepki gösteren yorumlar dikkati çekti.

Açılış töreninin teması "armoni"

İnsanları, bölgeleri ve değerleri ortak vizyonda birleştiren bir anlatıyla oluşturulan açılış töreninin teması, "armoni" oldu.

Törende, armoninin "farklı olanı bir araya getirmek" manasındaki orijinal anlamından gelen ve İtalya'yı oluşturan kültür, sanat, peyzaj ve toplulukların çeşitliliği yansıtıldı.

Yaşayan bir müzeye dönüştürülen sahnede, İtalyan hayal gücü ve yaratıcılığının sembolik kategorilerinden ilham alan karakterlerin görkemli geçit töreni gerçekleştirildi.

Tarih ve kültürün tek bir görsel anlatıda bir araya geldiği törende Antik Roma, İtalyan mutfağı, modası ve edebiyatı ile 16. yüzyıl, Rönesans, mimari, tasarım ve Venedik Karnavalı gibi referans noktalarından esinlenilen karakterler sahnelendi.

Coventry: "Olimpiyat ruhunu tüm dünyaya yayacağız"

Açılış töreninde konuşan IOC Başkanı Coventry, oyunların birleştirici gücü sayesinde olimpiyat ruhunu tüm dünyaya yaymak istediklerini ifade etti.

Olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların heyecanını paylaştığını belirten Coventry, "Bu, sizin anınız. Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Tüm hayatınız boyunca çalışmalarınız, fedakarlıklarınız bugün içindi. Öncelikle kendinizle ne kadar mesafe katettiğinizle ilgili gurur duymalı ve her saniyenin keyfini çıkarmalısınız. Sadece unutulmaz anılar yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda olimpik rüyanızı gerçekleştireceksiniz. Burada bize katılan ve kış olimpiyatlarının ruhuna inanan herkese teşekkür ederim. Emeği olan herkesin katkısıyla olimpiyat ruhunu tüm dünyaya yayacağız." ifadelerini kullandı.

Birçok sanatçı sahne aldı

Açılış töreninde Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli, Sabrina Impacciatore, Charlize Theron, Giovanni Zanon, Pierfrancesco Favino ve Ghali gibi sanatçılar sahneye çıktı.

İtalyan tenor Andrea Bocelli, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın olimpiyatların resmi açılışını yaptıktan sonra İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi.

Bocelli'nin performansı sırasında eski İtalyan futbolcular Franco Baresi ve Giuseppe Bergomi ile İtalyan voleybolcular Paola Egonu, Anna Danesi, Carlotta Cambi, Simone Anzani, Simone Giannelli ve Luca Porro, statta olimpiyat meşalesini taşıdı.

İki farklı noktada olimpiyat ateşi yakıldı

Milano ve Cortina kentlerinde olmak üzere oyunlar tarihinde ilk kez iki farklı noktada olimpiyat ateşi yakıldı.

Olimpiyat ateşlerini, Milano'da eski olimpiyat ve dünya şampiyonu kayakçılar Alberto Tomba ve Deborah Compagnoni, Cortina'da ise eski olimpiyat şampiyonu kayakçı Sofia Goggia yaktı.

San Siro'daki son büyük etkinlik

Olimpiyat oyunları açılışı, tarihi San Siro Stadı'nın ev sahipliği yaptığı son büyük etkinlik oldu.

İtalya'nın Türkiye ile ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için San Siro yıkılarak yenisi yapılacak.