2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında mücadeleler gerçekleştirildi. Büyük Britanya, Güney Kore, İtalya, ABD ve Norveç gibi takımlar başarılı sonuçlar elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 3 disiplinde müsabakalar yapıldı.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi öncesi sporcular, curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında mücadele etti.

Curling karışık çiftler maçlarında Büyük Britanya, İsveç'i 7-4, Güney Kore'yi 8-2 yendi. İtalya, İsviçre'yi 12-4, Estonya'yı 7-4 mağlup etti. ABD'nin Kanada'yı 7-5 ve Çekya'yı 8-1 yendiği günün maçlarında Norveç ise İsveç'i 9-0'lık skorla geçti.

Kadınlar buz hokeyinde Japonya, Fransa'yı 3-2, İsviçre ise Çekya'yı 4-3 mağlup etti.

Ayrıca sporcular, artistik buz pateni takımlar yarışmalarında performanslarını sergiledi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
