Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarın 6 disiplinde toplamda 7 madalya için kıyasıya mücadele verilecek. Biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, skeleton, snowboard ve sürat pateni branşlarında sporcular madalya peşinde koşacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 7. gününde biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, skeleton, snowboard ve sürat pateni branşlarında 7 madalya müsabakası yapılacak.

Biatlon erkekler 10 kilometre sprint, kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest, artistik buz pateni erkekler, skeleton erkekler, snowboard kadınlar kros ve erkekler halfpipe ile sürat pateni erkekler 10 bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.45 Kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

16.00 Biatlon erkekler 10 kilometre sprint (Anterselva Biatlon Arena)

16.41 Snowboard kadınlar kros (Livigno Kar Park)

18.00 Sürat pateni erkekler 10 bin metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.00 Artistik buz pateni erkekler serbest program (Milano Buz Pateni Arena)

21.30 Snowboard erkekler halfpipe (Livigno Kar Park)

23.05 Skeleton erkekler (Cortina Kayak Merkezi)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada