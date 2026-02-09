Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Yarın 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlama branşlarında madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 4. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlama branşlarında madalya müsabakaları yapılacak.

Alp disiplini kadınlar takım kombine, biatlon erkekler 20 kilometre bireysel, kayaklı koşu erkekler ve kadınlar sprint klasik, curling karışık çiftler, serbest stil kayak erkekler slopestyle, kızak tek kadınlar, kısa kulvar sürat pateni karışık takım ve kayakla atlama karışık takımda madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, artistik buz pateni ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
