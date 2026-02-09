Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman kayakla atlama sporcusu Philipp Raimund, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda erkekler normal tepe kategorisinde altın madalya kazandı. Müsabakada toplamda 274,1 puanla birinci olan Raimund, Polonyalı Kacper Tomasiak'ın ardından gümüş madalyayı kazanırken, Japon Ren Nikaido ve İsviçreli Gregor Deschwanden bronz madalyayı paylaştı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayakla atlama erkekler normal tepe kategorisinde Alman Philipp Raimund, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde kayakla atlama erkekler normal tepe müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Philipp Raimund, ilk turda 135,6, final turunda 138,5 olmak üzere toplamda 274,1 puana ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Polonyalı Kacper Tomasiak'ın 270,7 puanla gümüş madalya aldığı müsabakada, 266'şar puan toplayan Japon Ren Nikaido ve İsviçreli Gregor Deschwanden bronz madalyayı paylaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar