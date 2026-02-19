Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda dağ kayağı erkekler sprint kategorisinde altın madalyayı, 2 dakika 34.03 saniyelik süresiyle İspanyol sporcu Oriol Cardona Coll kazandı. Bu başarı, Kış Olimpiyatları tarihindeki ilk altın madalyasını kazanan İspanyol sporcudur.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın dağ kayağı erkekler sprint kategorisinde İspanyol Oriol Cardona Coll, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde dağ kayağı erkekler sprint yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Oriol Cardona Coll, olimpiyatlarda ilk kez yer alan kategorinin finalinde 2 dakika 34.03 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı. Cardona Coll, kış olimpiyatlarında 1972'den beri altın madalya kazanan ilk İspanyol sporcu oldu.

Oyunlara tarafsız atlet olarak katılan Rus Nikita Filippov, 1.52 saniye geride gümüş, Fransız Thibault Anselmet ise 2.31 saniye farkla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber