2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Ebba Andersson, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 50 kilometre kayaklı koşuda altın madalya kazandı. Yarışı 2 saat 16 dakika 28.2 saniyelik derecesiyle tamamladı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik kategorisinde İsveçli Ebba Andersson, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun son gününde kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Ebba Andersson, 2 saat 16 dakika 28.2 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İsveçli sporcu, oyunları bir altın, 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Norveçli Heidi Weng, 2 dakika 15.3 saniye geride gümüş, İsviçreli Nadja Kaelin ise 6 dakika 41.5 saniye farkla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
