2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 3 milli sporcu müsabakalara çıkacak.

İtalya'daki oyunların 8. gününde Thomas Kaan Önol Lang, alp disiplini erkekler büyük slalom, Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir ise kayakla atlama erkekler büyük tepede yarışacak.

İlk olimpiyat deneyimini yaşayan Thomas Kaan Önol Lang'ın yer alacağı müsabaka, Stelvio Kayak Merkezi'nde TSİ 12.00'de başlayacak.

Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in mücadele edeceği ilk tur atlayışları ise TSİ 20.45'te Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Üçüncü kez olimpiyatlarda yer alan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 44'üncü sırayı elde etmişti. İlk defa oyunlara katılan Muhammed Ali Bedir ise normal tepe kategorisinde 48'inci olmuştu.